Will Ferrell förklarar den svenska julen – sen sjunger han ”Helan går”

Fattar inte du heller varför det ska pyntas och fixas så mycket inför julen? Nu kan du får reda på varför vi svenskar gör som vi gör. Av amerikanen och skådespelaren Will Ferrell, som tar på sig rollen som ”svenskexpert” när han förklarar de svenska jultraditionerna för en oförstående programledare i The Jonathan Ross Show.

Annonsen laddas.

Eftersom den amerikanske skådespelaren Will Ferrell är gift med en svensk kvinna och de tillsammans med sina tre söner har en sommarstuga i Sverige så får han ofta frågan om varför svenskarna har ett ljus i fönstret inför julen och varför vi öppnar presenterna redan på julafton. Under ett besök i The Jonathan Ross Show för ett par år sedan passade Will Ferrell på att reda ut saker och ting en gång för alla (om hur vi svenskar firar jul).

Se Will Farrells roliga svar här under:

Vill du se mer sånt här? Gör som 27 000 andra och gilla amelia på Facebook och Instagram!