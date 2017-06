Stränder, shopping och sevärdheter – missa inte detta i Florida

Sugen på att möta värmen i Florida, Miami? Reseproffset Mia Gahne hjälper dig att hitta det bästa av mat, shopping och upplevelser i Florida – och ducka för turistfällorna.

5 måsten i Florida

1. Islamorada, Florida keys. Fin ort, ett måste för alla Bloodline-fans!

2. Cedar key, Gulfkusten. Soft hippiehäng i orörd liten pärla till stad.

3. Repour bar, 1650 James avenue, South Beach. Här serveras toppcocktails!

4. Blue collar, 6730 Biscayne Boulevard, Miami. Urcool och genuin liten krog med hjärtat på rätta stället.

5. Rod & reel pier, 875 North shore drive, Anna Maria island. Klassisk bar och krog.

Journalisten Mia Gahne är en flitig Amerikaresenär, och för tre år sedan besökte hon Florida, med den spännande mixen av skyskrapor, neonljus, vita stränder och orörd natur. Förälskelsen resulterade i guideboken Mitt Florida. Särskilt värmde mötet med människorna.

– Där finns en sydstatsmentalitet som jag gillar, det är mycket ”love” och ”darling” när folk pratar med varandra. Och utanför glammiga Miami beach finns mycket som är skruffigt och slitet i Florida, det finns en stor charm i det.

Små skeva fiskehamnar där allt är rostigt, och man sätter sig på ett hak och äter färsk fisk direkt från havet, säger hon. Den djurintresserade kan få närkontakt med allt från alligatorer till sjökor.

– Det är ett fantastiskt djurliv i nationalparkerna. Sjökorna, havets elefanter, är jättestora och väldigt gulliga. Det finns ställen där man kan simma med dem.

Mia vill guida dig utanför turistområdena. I boken står ingenting om nöjesparkerna som Florida är så känt för.

– Men dit hittar man nog ändå, konstaterar hon glatt.

Bästa stränderna i Florida

Madeira beach, västkusten. ”En jättefin och bred sandstrand. Avsluta dagen på krogen Mad beach fish house. Ät färsk fisk och lyssna på liveband.”

Sanibel island, västkusten. ”På stränderna kan du plocka stora snäckor, perfekt för barnfamiljen. Kvällstid kan man även se sköldpaddor lunka mot vattnet.”

Naples strand, västkusten. ”Folk vallfärdar till strandpiren i Naples för att titta på de magiskt vackra solnedgångarna, och då kan man även se hoppande delfiner. Ta med en kvällspicknick!”

Bästa restaurangerna i Florida

The River seafood & oyster bar, 650 South Miami Avenue, Miami. ”Jättemysig krog med otroligt vällagad mat och fantastisk service. Skaldjur och fisk är så färskt och gott i Florida, passa på!”

Nine one five, 915 Duval Street, Key West. ”Ta trappan upp till krogens bakficka. Du sätter dig på en fantastiskt mysig balkong och serveras underbar mat i asiatiskamerikansk mix.”

Hogfish bar & grill, 6810 Front Street, Stock island. ”Ett supercoolt ställe på en liten, liten ö, cykla dit från Key West på 20 minuter. Hogfish bar & grill är ett charmigt hamnsjapp där du äter nyfiskat. Du ser allt från bikers till rara tanter där. Det gamla, genuina Florida.”

Bästa shoppingen i Florida

The Webster, 1220 Collins avenue, Miami beach. ”Lyxvaruhus i South beach. När du går där inne känns det som att du är med i Sex & the city. Ta en drink i den fina takbaren.”

Books & books, Lincoln Road Mall, 927 Lincoln Rd, Miami beach. ”På Lincoln road hittar du alla modekedjor. Mitt i shoppingstråket ligger en fantastiskt fin bokaffär, Books & books. Så genuint! Fika, bläddra och mys.”

Artpool gallery, 2030 Central avenue, St. Petersburg. ”Artpool gallery har lokala konstnärer, hantverkare och designers, massor av smycken och stort second hand-utbud. Shoppingmåste!”

Sevärdheter i Florida

Everglades national park, södra Florida. ”En gigantisk nationalpark, med magiskt djurliv. Ta en airboat-tur och titta på alligatorer, paddla själv, åk till Everglades city och ät krabba. Det är enormt stort, så planera vad du vill se.”

The Dali museum, 1 Dali Boulevard, St. Petersburg. ”Världens största privata samling av konstnären Salvador Dalis verk. Byggnaden är ritad i hans anda, och är helt knäpp och surrealistisk.”

Art deco welcome center, 1001 Ocean Drive, Miami beach. ”Ta en guidad tur i Miami beach för att titta på de vackra art deco-husen. Du får veta allt om historien bakom de här pastelldrömmarna.”

Floridas nattliv

Blackbird ordinary, 729 Sw First avenue, Miami. ”Cocktailklubb med otroligt vassa drinkar (men tuffa dörrvakter!). På natten blir trädgården till dansgolv, dansa med skyskraporna som kuliss.”

Foxhole, 1218 14th Ct, Miami beach. ”En lönnkrog i South beach, du får leta efter en dörr med en lampa över, i en smal gränd. En röjig bar, där det blir väldigt livat frampå småtimmarna.”

Ball and chain, 1513 Sw 8th Street, Little Havana, Miami. ”Klassisk nattklubb som funnits sedan 1930-talet, i de kubanska kvarteren. Liveband spelar allt från jazz till salsa. Roligt, bra tryck och det sitter gamla festvibbar i väggarna.”

Resefakta Florida

Svensk vår och sen höst brukar ofta rekommenderas för Floridaresor, för att undvika den värsta värmen och orkansäsongen. Norwegian flyger direkt från Stockholm Arlanda till Fort Lauderdale, Florida. Till Miami är det sedan 35 minuter med bil.

Av: Pernilla Ericsson Foto: iStock

