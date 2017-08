Stor guide till menskoppar – här är den som fått bäst i test

Har du också funderat på att skaffa en menskopp men inte kommit till skott än? I så fall har du kommit helt rätt. Jag som aldrig hade använt menskopp innan bestämde mig för att testa ett gäng olika märken för att ta reda på om det är någon skillnad mellan dem, vilken storlek som egentligen är mest passande och vilken menskopp är bäst, helt enkelt.

Läs mitt stora, blodiga och helt ocensurerade test nedan!

Få saker provocerar mig så mycket som att höra folk säga ”Jag har inte alls mycket mens, det räcker oftast med trosskydd och så är den slut efter tre dagar.”

Okej, ingen av oss livmoderbärare har valt hur mycket eller lite vi ska blöda varje månad men jag blir ungefär lika upprörd som när jag kollar in de stora klädkedjornas bh- eller bikini-utbud och varje gång inser att de bara är gjorda för en sorts kropp (som verkar vara liten och nätt med små bröst = inte min).

Hur som helst, av någon anledning har jag trott att menskoppar också är gjorda för tre-dagars-mensaren-med-trosskydd och tänkt att det där är inget för mig och mitt niagarafall. Och även om jag har förstått att menskoppen är en fantastisk uppfinning eftersom den är miljövänlig, billigare än engångsskydd, bättre för fiffins slemhinnor och en sämre grogrund för bakterier än en tampong, så har det känts klurigt att veta hur jag skulle hitta rätt i menskoppsdjungeln.

Men vilken menskopp är bäst?

I mina tonår tog det åtskilliga nerblodade trosor, byxor, lakan (även sadeln på cykeln) innan jag lärde mig att super-/plustamponger krävs de första dagarna, följt av normaltamponger innan även jag kan gå över till trosskydd på dag sex och sju. Så nej, jag var inte supersugen på att ge mig in i något blodigt experimenterande igen – men samtidigt har jag länge velat testa om menskoppen kan vara något för mig med… Och det visade sig att hela mitt liv har varit en menslögn.

Menskopparna som ingick i mitt test:

Fleurcup, MonthlyCup (två olika storlekar), Lunette, Me Luna, Organicup (två olika storlekar).

Så, varsågod! Här kommer hela mensveckan med olika koppar varje dag:

Fleurcup menskopp, liten

Utföranden: Liten (som jag testade) och Stor.

Kapacitet: Den lilla rymmer 23 ml.

Mått: 41 mm i diameter, 47 mm lång utan pigg och 65 mm med pigg.

Pris: 299 kr.

Köpställe: Menskoppen.se

Info: Ingen bytesrätt finns på bruten förpackning och därför finns en enkät att fylla i för alla menskoppsspekulanter. När man fyllt i den får man ett mejl med råd och tips (varpå jag blev rekommenderad den lilla koppen) för att kunna beställa rätt produkt. Menskoppen är tillverkad i Frankrike och gjord av medicinskt silikon. Förvaringspåse ingår inte men kan köpas separat.

Menskopp från MonthlyCup, storlek 1

Utföranden: Storlek 1 (för kvinnor som är under 30 eller inte har fött barn) och storlek 2 (för kvinnor som är över 30 eller har fött barn). Jag testar storlek 1.

Kapacitet: Rymmer 22 ml upp till hålen

Mått: 43 mm i diameter, 55 mm lång utan knopp och 65 mm lång med knopp.

Pris: 299 kr.

Köpställe: Menskopp.se

Info: Menskopparna tillverkas i Sverige och är gjorda av silikon godkänd för medicinskt bruk. Riktlinjerna för storlekarna är generella men menskopp.se har storleksgaranti vilket gör att man kan testa menskoppen i 6 månader och ändå byta kostnadsfritt om det känns knas. Förvaringspåsen är gjord i ekologisk bomull. Knoppen är utformad för att inte orsaka skav, oavsett om man klipper av den eller inte.

Lunette Lucia Menskopp, model 2

Utföranden: Menskopparna finns i olika färger som har olika namn. Den gula som jag valde heter Lucia. Model 1 är gjord av mjukare silikon än model 2 och rekommenderas för kvinnor med lätt till måttlig blödning, yngre kvinnor eller kvinnor som inte haft samlag. Model 2 är rekommenderad för kvinnor med normal till riklig blödning och det är den jag testar.

Kapacitet: 30 ml

Mått: Diametern är 46 mm och koppens längd 52 mm. Piggen är 20 mm.

Pris: 319 kr.

Köpställe: Lunette.com och apotek.

Övrigt: Gjord av silikon och tillverkas i Finland. De färgade kopparna är tillverkade i samma medicinska silikon som de ofärgade menskopparna. Färgämnena är ”säkra att använda och de innehåller inga tungmetaller”. De färgade kopparna kan vara något dyrare. Förvaringspåse ingår ej.

Menskopp från Me Luna, Classic storlek M

Utföranden: Finns i fyra storlekar: S, M, L, XL (som är en av dom största menskopparna på marknaden) Menskopparna finns också i tre hårdhetsgrader: Classic, Soft och Sport. Soft-varianten är mjukare än Classic och passar kvinnor med känsligt underliv. MeLuna Sport är hårdare än Classic och passar kvinnor med vältränad bäckenbottenmuskulatur. Jag testade en Classic i storlek Medium (efter att ha berättat om mina mensvanor och blivit rekommenderad en storlek M eller L). Menskoppen finns också med en ring nedtill i stället för plupp, för att underlätta vid uttagningen.

Kapacitet: Storlek M rymmer 28 ml.

Mått: 41 mm i diameter, koppen är 48 mm lång utan knopp.

Pris: 219 kr

Köpställe: M-koppen.se

Övrigt: Tillverkad i latexfri medicinskt TPE. Betalar man 79 kr extra kan man pröva koppen i tre månader och byta om man inte är nöjd. Förvaringspåse ingår.

Menskopp från Organicup, storlek A

Utföranden: Storlek 1 (för kvinnor som är under 30 eller inte har fött barn) och storlek 2 (för kvinnor som är över 30 eller har fött barn). Jag testar storlek A.

Kapacitet: Den lilla (Storlek A) rymmer 25 ml.

Mått: 38 mm i diameter, 64 mm lång med pigg och 47 mm utan.

Pris: Cirka 225–269 kr.

Köpställe: Organicup.eu/sv/

Övrigt: Danskt företag som tillverkar menskopparna i medicinsk silikon. Förvaringspåse ingår.

Dag 1: Fleurcup menskopp, liten

6.45

Nu är den här, mensen. Som på beställning. Jag börjar med vad som ser ut att vara den minsta koppen i min samling, just för att det känns som en rejäl utmaning. Men jag har ändå fått den rekommenderad efter att ha berättat om mina mensvanor. Lite jobbigt dock att jag ska på ett pressevent direkt på morgonen och kanske inte kommer ha tillgång till toalett. Jag viker ihop koppen som jag lärt mig, och konstaterar att den ju faktiskt är ganska stor. Den går bra att få in ändå. Jag trycker upp koppen så att piggen är precis innanför slidmynningen. Det känns ju att det är något där och jag vill inte ha den för högt upp eftersom jag har läst att den kan läcka då, men ska den kännas så här? Jag safe:ar med ett trosskydd.

7.50

Innan jag lämnar hemmet konstaterar jag att koppen läcker lite och försöker dra ner den. Komsi komsi.

10.15

Äntligen på jobbet. Hela presseventet har jag varit säker på att den läckt massor. Det har den gjort lite också, men inte alls så farligt som det känns. Koppen har åkt upp ganska långt och jag får in och gräva. När jag drar ut den sträcker sig en lång blodslemstråd från fiffi till koppen. Jag hugger av den med lite papper varpå den löst hängade blodlianen gungar in i insidan av låret. Det är ganska geggigt det här ändå, konstaterar jag. Koppen är knappt halvfull. Jag förundras lite över hur ovant det är att se sin mens samlad på det viset. Jag har smusslat med mig en sax in på toaletten och efter att ha sköljt koppen klipper jag av ungefär hälften av den långa piggen. För upp igen och försöker få den att stanna kvar längre ner i fiffi. Det är inte direkt obekvämt men jag känner ju att det finns något där. Är fortfarande osäker på om det ska vara så? Ganska snart har den dock krypit upp igen och känns inte längre. Det känns tryggt och bra nu. Jag gillar detta!

14.15

Allt lugnt, koppen känns inget nu. Allt känns tryggt!

14.50

Är kissnödig så tänker att jag lika gärna kan tömma koppis. Vanligtvis brukar jag ta ut en tampong snabbt innan jag kissar men det här med att tömma menskoppen är lite för tidskrävande när man är jättekissnödig. Kissar först, tvättar händerna och försöker krysta ut koppen som jag har läst om. Är faktiskt inte säker på hur man krystar? Det kommer några droppar kiss i stället för en menskopp. Jävla meck. Får kramp i handen som måste vara i en jättekonstig vinkel för att leta rätt på piggen där inne i fiffi. Får byta hand. Får än en gång ut koppen med en slemblodtråd, men är listig den här gången! Skär av tråden närmare fiffi så att ingen lian kan svinga fritt! Men det här är verkligen geggigt och bökigt. Koppen är 1/3 full, så lite ju! Jag hade trott att den här lilla rackaren skulle vara översvämmad efter tre timmar?! Tömmer, sköljer och sen in igen.

18.50

Tömmer koppis innan jag håller i ett yogapass, för säkerhets skull. 1/3 full.

Dag 2: Lunette Lucia Menskopp, model 2

8.00

Har sovit med tampong och bestämmer mig för att testa den gula menskoppen. Den är betydligt större än gårdagens. Eftersom den är så stor testar jag en ny vikningsmetod som jag har kollat in på Youtube (man viker som en liten spets som blir lättare att föra in). Koppen känns mer när den kommit på plats. Ganska snart har den glidit uppåt av sig själv och känns inte mer.

14.10

Har gått riktigt många timmar nu och det käns tryggt och bra. Inget läckage. Jag tar ut koppen mest för att kolla läget. Det är bara lite blod i botten. VARFÖR har det känts som att min livmoder släppt loss Niagarafallet i 15 år när det här inte alls är särskilt mycket mens?! Jag hade ju trott att jag skulle fylla en kopp på några timmar! Herregud, det här är revolutionerande. Koppen är lite krångligare att få ut just för att den är större och lite oskönare när den kommer längst ner i fiffi, men den räfflade piggen är bra att greppa. Dock är det inte det lättaste. Jag lyckas krysta ner koppen så att jag får tag på piggen, men så fort jag byter grepp för att släppa in lite luft på sidan om koppen glider den uppåt igen? Till slut går det.

21.50

Har yogat och ätit middag med min kusin och allt känns frid och fröjd! Tar ut koppis hemma och den är knappt fylld upp till första strecket. Varför har hela mitt mensliv varit en lögn? Jag tänker att menskoppen måste vara det ultimata gömstället om man måste smuggla något. Eller om det plötsligt kommer onda människor till ens hem och man snabbt måste gömma släktens gamla guldsmycken (som man ju har…). Bara ner i menskoppen, upp i fiffi och vips så har man räddat familjens framtid. Kom ihåg det om ni hamnar i knipa.

Dag 3: Menskoppen från Me Luna

8.00

Har sovit med tampong igen. Den stora koppen i går kändes ju alldeles onödigt stor även om jag gillar den gula färgen, så i dag testar jag en riktigt liten. Den har bara en liten kort plupp undertill och det tänker jag är bra så att den inte sticker ut eller skaver i nedre fiffi-regionerna. Jag försöker sätta den långt ner och tar mig an denna nya dag i menskoppens tecken.

12.30

Tar ut koppis. Den är kanske 1/3 full. Jag konstaterar att det är svårt att greppa pluppen. Kopparna som jag hittills har testat har haft räfflade piggar och utan räfflor glider bara mina fingrar. Jag gräver, får tag om pluppen, tappar greppet, gräver, får tag igen, tappar greppet… Tänk om det är nu jag inte får ut den och måste gå till gynekologen och be om hjälp? Men det går till slut, den här gången också. När jag stoppat in den igen känns allt tryggt och ganska fantastiskt! Så länge jag inte behöver ta ut menskoppen är det här revolutionerande, berättar jag för min kollega. Snitsen med själva uttagningen får man säkert in så småningom.

21.20

Har fortfarande lite problem med att få tag om pluppen, men har fått in krystningen för att skjutsa ner koppen. Känner mig duktig! Sover med tampong.

Dag 4: Menskopp från MonthlyCup, storlek 1

7.15

Jag väljer den minsta storleken från MonthlyCup eftersom jag nu har förstått att jag inte alls blöder så mycket som jag har trott. Jag har tänkt på det varje dag faktiskt, hur sjukt det är att jag har gått runt och trott att det typ är en menskopp med blod i varje tampong. Tamponger rymmer ju uppenbarligen ingenting jämfört med menskoppen! För ett tag sedan hörde jag att det finns de som tror att tamponger är tillverkade på ett sätt som ska göra att vi faktiskt blöder mer. Då avfärdade jag det hela som bullshit, men efter de här dagarna är det nästan så att jag omvärderar det. Men bara nästan.

18.50

Jag har haft i menskoppen hela dagen och det känns super. Inte för att det är jättejobbigt att behöva byta tampong ibland, men nu glömmer jag liksom totalt bort att jag har mens i tolv timmar. När jag tar ut koppis konstaterar jag att pluppen är väldigt bra att greppa just för att den är lite tjockare och räfflad. Och eftersom jag har fått in krystningen behövs ingen lång pinne för att nå koppen när den ska ut. Jag utnämner dagens kopp som bäst hittills. Och eftersom vi blivit så goda vänner sover jag med den också.

Dag 5: Organicup, storlek A

9.15

Jag testar den mindre av de två kopparna. Den känns ganska lik Fleurcup och MonthlyCup förutom att den senare har knopp och inte pigg undertill.

21.30

Har haft koppen hela dagen och har inget att anmärka på. Tycker fortfarande att en räfflad knopp som på MonthlyCup är bekvämare och lättare att greppa.

Dag 6: Fleurcup menskopp, liten (igen!)

9.50

Jag bestämmer mig för att testa veckans första menskopp igen för att se om jag upplever någon skillnad nu när jag fått in snitsen lite mer.

20.35

Jag har haft menskoppen inne hela dagen, det har bara känts bra. När jag tar ut den konstaterar jag att den är i samma klass som Monthly Cup. Det enda är att de lite längre och smalare piggarna som finns på Fleurcup, Lunette och Organicup är snäppet svårare att greppa, just för att de är smalare än den rejälare pluppen på MonthlyCup.

Mina tankar efter menskopp-testet:

Som sagt, jag tycker att en tjockare räfflad knopp nedtill på menskoppen är ett genidrag! De smalare piggarna funkar också men känns ibland lite mer skaviga för att de är längre (och möjligtvis måste klippas av) eller pekar in åt sidan i fiffi. Med en knopp är det nemas problemas. Kanske spelar det mindre roll om man kan nå och greppa själva botten av koppen, men det lyckades inte jag med under denna första koppvecka. De små modellerna räckte definitivt trots att jag har riklig mens och var också bekvämare och lättare att handskas med än den större som jag testade. Jag tror egentligen inte att det är någon större skillnad på själva kopparna, i alla fall inte någon som jag märkte av. Dock, gemensamt för så gott som alla återförsäljare är att de poängterar att vi alla är olika och rekommendationerna om storlekarna är generella. Man måste helt enkelt testa sig fram. Jag upplever att användandet av menskopp var lite i blodigaste laget de första två dagarna, men när jag bara kunde gå runt med den där inne i fiffi var det super. Det känns verkligen tryggt (förutom första dagen när jag var lite nojig på grund av ovan) och bra! Jag kommer definitivt att fortsätta använda koppis <3

