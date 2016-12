Snabbguide till 2017 – här är händelserna du absolut inte får missa

Nu har 2016 nått sitt slut och ett nytt år tar vid. 2017 verkar bli ett riktigt kanonår fyllt av roligheter för den som vill frossa i musik, kultur, kungligheter och film. Eller vad sägs om konserter som Bruno Mars, Coldplay och Håkan Hellström för att nämna några, föreställningen Egenmäktigt förfarande och dessutom en hel del storfilmer på bio så som Fifty Shades Darker och nya Skönheten & Odjuret.

Det händer mycket det här året, här tipsar vi om några av alla godbitar du kan njuta av under 2017.

Lena Anderssons succéroman Egenmäktigt förfarande har sålts i närmare en halv miljon exemplar och är en av de mest köpta böckerna i Sverige i modern tid. Den är även kritikerhyllad världen över. Nu sätts pjäsen (baserad på boken) upp där vi ser Krister Henriksson i rollen som Hugo Rask och Jessica Liedberg spelar rollen som Ester Nilsson.

När? Spelas mellan 26 januari och 5 mars på Scalateatern i Stockholm.



Ingmar Bergmans ”Scener ur ett äktenskap” blev en stor framgång när den visades som tv–serie i sex avsnitt 1973, med Liv Ullman och Erland Josephson i huvudrollerna. Nu sätts den upp på Maximteatern med Jonas Karlsson och Livia Millhagen som paret Marianne och Johan.

När? Spelas mellan 3 – 25 mars 2017 på Maximteatern i Stockholm.

Äntligen, som vi har längtat! Sedan Fifty Shades of Grey har alla bok– och biofans längtat efter uppföljaren för att se vad som kommer hända mellan Christian Grey och Anastasia Steele.

När? Fifty Shades of Grey har premiär på bio den 10 februari.

Årets upplaga av Melodifestivalen leds av Hasse ”Kvinnaböske” Andersson, Clara Henry och David Lindgren. Alla tre är nya i sina roller men har varit med i Melodifestivalen på olika sätt genom åren. Vi tror på succé!

När?

4/2 Deltävling 1 – Göteborg

11/2 Deltävling 2 – Malmö

18/2 Deltävling 3 – Växjö

25/2 Deltävling 4 – Skellefteå

4/3 Andra chansen – Linköping

11/3 Final – Stockholm



Disneys tecknade klassiker Skönheten & Odjuret blir till spelfilm 2017. I huvudrollerna ser vi Emma Watson som Belle och Dan Stevens som Odjuret. Är du ett riktigt Disney-fan så har du troligtvis sett fram emot den här filmen sedan snart ett år tillbaka.

När? Skönheten & Odjuret har premiär den 17 mars 2017.



I sommar spelar Coldplay på Ullevi i Göteborg. Biljetterna sålde slut snabbt men är du ett hardcore-fan och har dessutom sparat en längre tid så finns det fortfarande ett fåtal kvar av den dyraste sorten.

När? Den 25 samt 26 juni 2017 på Ullevi i Göteborg.

Den omtalade filmen Borg har premiär under hösten. Filmatiseringen om Björn Borg handlar om hans liv – och hans rivalitet med John McEnroe. Sverrir Gudnason gör rollen som Björn Borg och den amerikanske filmstjärnan Shia LeBeouf gör rollen som Borgs motståndare John McEnroe. Även Stellan Skarsgård och Tuva Novotny spelar roller i filmen.

När? 15 september 2017

Tänk vad tiden går. Den 14 juli 2017 fyller kronprinsessan Victoria 40 år och det kommer troligtvis att firas stort, både i familjen men också i Borgholm på Öland under Victoriadagen. Vid sin sida kommer Vickan ha sina föräldrar, kungen och drottningen, sin man, prins Daniel, sina barn, prinsessan Estelle och prins Oscar samt troligtvis också sina syskon, prins Carl Philip och prinsessan Madeleine och deras familjer.

När? 14 juli 2017 i Borgholm på Öland



I maj kommer en av världens främsta och största artister just nu att inta Ericsson Globe i Stockholm. Bruno Mars 24K Magic World Tour sålde slut direkt när biljetterna släpptes under hösten, men den som känner sig rik kan fortfarande knipa de dyrare biljetterna.

När? 20 maj 2017

Det är inte bara kronprinsessan Victoria som ska firas ordentligt nästa år – nej både hennes och Daniels lille prins Oscar samt Carl Philip och Sofias son, prins Alexander fyller ett år. Dessutom blir lillsessan, eller ska vi säga storsessan Estelle hela fem år. Vi tror på ett stort och härligt kalas med mycket ballonger och massor av skratt och tårta!

När? Prins Oscar fyller ett år den 2 mars, prins Alexander fyller ett år den 19 april och prinsessan Estelle fyller fem år den 23 februari.

Allt Håkan Hellström gör blir till succé, och det är aldrig över för honom. Efter två succésomrar på Ullevi (2014 och 2016) och en bejublad vinterturné nu för bara ett par veckor sen är det snart dags för Håkan att åka ut på ännu en turné. Med turnén Rullande åska kommer Håkan besöka 8 städer. Och är du snabb kan du fortfarande norpa en biljett eller två!

När? Juni och juli 2017

9/6 Stockholm. Stadion.

10/6 Stockholm. Stadion.

16/6 Gävle. Gasklockorna.

17/6 Umeå. Campus Arena.

7/7 Örebro. Brunnsparken.

8/7 Karlstad. Mariebergsskogen.

15/7 Borgholm. Slottsruin.

22/7 Malmö. Mölleplatsen.

28/7 Göteborg. Ullevi.

29/7 Göteborg. Ullevi.

Björn Skifs & Tommy Körberg – 13 januari på Malmö Arena i Malmö, 20 och 21 januari på Scandinavium i Göteborg.

Bon Iver – 30 samt 31 januari på Cirkus i Stockholm.

The Weeknd – 17 februari på Ericsson Globe i Stockholm.

Moneybrother – 3 och 4 mars, Vasateatern i Stockholm.

The XX – 8 mars, Hovet i Stockholm.

Marcus & Martinus – 11 februari på Ericsson Globe i Stockholm, 10 mars på Scandinavium i Göteborg och 12 mars på Malmö Arena i Malmö.

Tove Lo – 2 mars på Münchenbryggeriet i Stockholm.

Drake – 4 mars på Ericsson Globe i Stockholm.

Plura Jonsson – 8 mars på Hotel Rival i Stockholm.

Lisa Ekdahl – 24 februari på Konserthuset i Göteborg, 5 mars på Malmö Live, 11 mars på Folkets hus i Umeå för att nämna några datum.

Weeping Willows med Gävle symfoniorkester –31 mars och 1 april på Ericsson Globe i Stockholm.

Bob Dylan – 1 och 2 april på Stockholm Waterfront i Stockholm samt 9 april på Sparbanken Skåne Arena i Lund.

The Cardigans – 4 maj på Gröna Lund i Stockholm.

Kiss – 6 maj på Tele2 Arena i Stockholm.

Sting – 16 juni på Dalhalla utanför Rättvik.

Guns n’ Roses – 29 juni på Friends Arena i Stockholm.

Laleh – turnépremiär på Trädgårdsföreningen i Göteborg.

Elton John – 2 juli på Gröna Lund i Stockholm.

Glenmark, Eriksson, Strömstedt – 19 till 22 juli på Borgholms slottsruin på Öland.

Robbie Williams – 29 juli på Tele2 Arena i Stockholm.

Toto – 2 augusti på Sofiero slott i Helsingborg.

Scen

Shirley Valentine med Maria Lundqvist – premiär 31 mars på Maximteatern i Stockholm.

Macbeth med Mikael Persbrandt och Marie Richardson – spelas på Maximteatern i Stockholm under februari.

Joe Laberos A magic world – turné som besöker flera av Sveriges städer mellan februari och maj.

Musikalen Hedwig and The Angry Inch med Ola Salo – 7 och 8 mars på Lorensbergsteatern i Göteborg och 11 mars på Slagthuset i Malmö.

Musikalen The Book of Mormon med Linus Wahlgren och Per Andersson i huvudrollerna – premiär den 26 januari på Chinateatern i Stockholm.