Så gör du för att nå dina mål 2017 – Dr Phils expertlista hjälper dig

Skriver du nyårslöften år ut och år in, rivstartar i januari och kraschar lagom till, hm, början av februari? Med lite beslutsamhet och sju av Dr Phils bästa tips kan du bli ditt bästa jag 2017:

1. Konkretisera mera!

När du konkretiserar dina mål blir de mycket lättare att uppnå. ”Bli vältränad” är en luddig målsättning. När ska du börja träna? Hur ska du träna? Var? Hur ofta? Bestäm istället att du ska ”gå på Friskis medelpass på tisdag och torsdag” och du har redan kommit än bra bit förbi att bara drömma om styrka och uthållighet!

2. Sätt mätbara mål

Hur ska du annars veta att du har gjort framsteg och, i slutändan nått ditt mål? Till exempel: hur många fler böcker vill du läsa? Hur många vegetariska måltider vill du äta i veckan? När ska du ha slutat röka? Osv.

3. Ha en tidsram

När du har bestämt dig för vad du vill sträva efter, sätt en deadline! Att ha ett slutdatum kommer att sporra dig att nå ditt mål.

4. Sätt ett rimligt mål – något du kan kontrollera

Drömma är fritt, men när du sätter dina mål måste det handla om delar av ditt liv som du vet att du kan kontrollera och förändra. Sträva efter det genomförbara!

5. Sätt en strategi som hjälper dig att nå ditt mål

Viljestyrkan är inte heeelt pålitlig. Den kan vara, som vi alla vet, ganska ombytlig. Därför är det viktigt att du känner till såväl dina resurser som eventuella motgångar och utarbetar en strategi för att vända dem till din fördel. Din miljö, ditt schema och ditt ansvarstagande måste finnas där för att stötta dig när din viljestyrka sviker.

6. Uppfyll målet steg för steg – delmål

Stora livsförändringar händer (oftast) inte av sig själva, de inträffar ett steg i taget. Stadig utveckling genom väl valda, realistiska steg ger dig bästa resultat! Vet vilka steg du behöver ta för att nå dina mål!

7. Våga be om hjälp!

Ett väldigt effektivt sätt att hålla sig själv på rätt bana är att se till att slarv leder till konsekvenser. Hitta en vän eller en familjemedlem som du litar på och be dem hjälpa dig uppnå dina mål. Rapportera regelbundet. Du ska se att du blir effektivare och snabbare når dit du vill!

Tipsen kommer från Dr Phils bok Life strategies. Doing what works. Doing what matters.

