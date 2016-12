Pentatonix sjunger ”Joy to the world” (vilket lyckopiller!)

Vad vore julen utan julmusik… Ganska tråkig eller hur? Tur då att det finns så mycket vackra julsånger som livar upp i vintermörkret.

Musik är livet och på julen är den en viktig del i hela firandet. A cappella-gruppen Pentatonix version av Joy to the world är en riktig humörhöjare, och har du en dålig dag så kan säkert den här låten få dig i rätt sinnesstämning. Joy to the world är en engelsk julsång där texten kom till under 1700-talet, men tonsattes först under 1800-talet.

Tidigare versioner av låten har kunnat höras med artister så som Mariah Carey, Whitney Houston och Johnny Cash – men den här versionen med vokalgruppen Pentatonix är något helt unikt då den sjungs helt utan instrument. Coolt eller hur?

