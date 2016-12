Nya studier visar: Det är bra att titta på tv-serier med sin partner

Ni älskar varandra och värderar kärleken högt, men för det behöver det inte betyda att ni tycker om exakt samma saker. Men är ni det paret som gärna kryper upp i soffan och sträckkollar på tv-serier så har ni troligtvis en väldigt bra relation – det hävdar forskare i en ny studie.

Gemensamma vänner kan stärka bandet med din partner, men det är långt ifrån det viktigaste. Delar ni inte sociala umgängen så finns det andra punkter som är precis lika viktiga som era gemensamma vänskapsrelationer – nämligen att ha gemensamma intressen.

Är du och din partner det där paret som gärna tillbringar tid tillsammans i soffan framför en tv-serie? Grattis! Enligt en studie publicerad i Journal of social and personal relationships kom forskare fram till att par som tycker om att titta på film, tv-serier och att läsa böcker tillsammans får en starkare relation – det syns särskilt tydligt på par som saknar just gemensamma vänner.

Att titta på tv-serier som ett par förknippas med intimitet, enligt undersökningen som har gjorts, vilket leder till att båda parterna känner sig med trygga i sitt förhållandet.

– Att ha många gemensamma vänner får par att känna större samhörighet, något som kan skydda relationen, säger forskaren Sarah Gomillion till Health och säger också:

– Och att dela intresset för karaktärer i en tv-serie eller film kan också göra att par känner att de delar en sociala identitet, även om de inte har några gemensamma vänner i den riktiga världen.

Så får du höra att du är ”tråkig och asocial” som hellre stannar hemma i tv-soffan med din älskling än drar ut så kan du faktiskt dra nytta av den här undersökningen – Sarah Gomillion säger:

– Människor säger ofta att sitta hemma och kolla på Netflix isolerar oss, men vår forskning föreslår att det faktiskt kan ha betydelse för det sociala livet, som att bilda ett starkare band med sin partner.

Visst blir man sugen på att bara krypa ner i tv-soffan nu?

