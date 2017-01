Ny forskning visar: Kaffe får oss att leva ett längre och friskare liv

Alla som druckit kaffe idag räcker upp en hand. Det har vi också! Det verkar som om att det är bra val, i alla fall om vi ska tro den senaste forskningen.

Annonsen laddas.

Det har varit många turer fram och tillbaka gällande frågan om koffein är bra för oss eller inte, men vi tror att alla kaffeälskare blir glada av att höra det senaste: kaffe ÄR bra!

Ny forskning har visat att äldre personer som dricker kaffe har lägre risk att drabbas av inflammationer i kroppen. Inflammationer bidrar till i princip alla sjukdomar som får oss att dö tidigt. Exempel är diabetes, högt blodtryck, hjärtproblem, cancer och Alzheimers.

– Många av de sjukdomar man får som äldre är inte sjukdomar kopplade till ålderdom per se, utan snarare inflammations-sjukdomar, säger forskningsledaren av studien David Furman, docent vid Institute for Immunity, Transplantation and Infection på Stanford University.

Våra kroppar använder faktiskt inflammationer för att reglera kroppsliga funktioner, vilket betyder att alla inflammationer inte är dåliga. Men när vi åldras saktas processen som renar våra kroppar ned på grund av att inflammationerna ökar, vilket gör det möjligt för sjukdomar att utvecklas i våra kroppar.

Furman hoppas på att hitta ett större samband mellan auto-immuna funktioner och ökningar av inflammationer och ska påbörja en ny studie som kommer undersöka immunsystemet på 1000 personer. Om han hittar ett samband betyder det att antiinflammatorisk mat kanske kan hjälpa oss att leva längre.

Vi hoppas det verkligen på det, kaffe for the win!

Vill du se mer sånt här? Gör som tusentals andra och gilla amelia på Facebook och Instagram!