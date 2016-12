Netflix mystiska bild skapar spekulationer: Blir det fler säsonger av Gilmore Girls?

Den populära tv-serien Gilmore girls sändes under sju säsonger mellan 2000 och 2007. Den 25 november sände Netflix A year in a life, en fortsättning på succén i form av fyra stycken 90 minuter långa avsnitt – men det sista avsnittet slutade väldigt oväntat. Men nu tror fans att det kan komma en fortsättning – läs och fundera på vad du tror.

Tanken med serien A year in a life var att ge fansen och skaparen Amy Sherman-Palladino ett slags avslut. Men sedan en bild dök upp på amerikanska Netflix har många frågat sig, kommer det en fortsättning?

För det sägs att en bild säger mer än tusen ord, och kanske ligger det någonting i det. Amerikanska Netflix lade nämligen ut en mystisk bild på sitt Twitterkonto med texten ”Var är en vetenskapsmässa för åttondeklassare när du behöver en?”.

För dig som inte sett klart de fyra 90-minuter långa avsnitten av Gilmore girls a year in a life kan sluta läsa nu (och kolla klart serien på Netflix).

För er andra så vet ni att serien slutade väldigt abrupt med fyra ord mellan Lorelai och Rory som gjorde att tankarna satte igång ordentligt. Och för att dra det vidare till tweeten: bilden refererar till när April Nardini sökte efter sin biologiska pappa och fick veta att det var Luke Danes hon letat efter. I den här bilden kan man se tre frågetecken och potentiella fäder (?) – sååå vad tror ni, kan det vara så att det blir en fortsättning på Gilmore girls trots allt?

Where’s an eighth grade science fair when you need one? #GilmoreGirls pic.twitter.com/6qYnjbn32q

— Netflix US (@netflix) December 28, 2016