Kändistäta acapellan ger oss rysningar – Paul McCartneys röst är magisk!

Vad blir resultatet när Scarlett Johansson, Paul McCartney och Jimmy Fallon med flera, går ihop och sjunger en julig acapella? Jo, det blir magiskt. Lyssna själv!

Ännu har vi inte fått nog av jullåtar – på ett bra tag! I veckan har vi lyssnat på Josh Gorbans fantastiska version av Have Yourself a Merry Little Christmas och denna take på Carol of the Bells – med 300 ljuvliga stämmor som stämmer in i utomjordliga toner.

Nu är det härliga Jimmy Fallon, som är känd för sina sjukt roliga talkshows där han gör allt från att dricka glögg med Alicia Vikander till roliga kändisimitationer med Céline Dion, som går på repeat. Programledaren har gjort sin egen version av klassikern Wonderful Christmas Time tillsammans med ett x antal kända ansikten. Och låten är faktiskt riktigt bra!

I acapellan sjunger Jimmy tillsammans med gruppen The Roots och kändisarna Paul McCartney, Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Scarlett Johansson, Seth MacFarlane och Tori Kelly. Varför det är just dessa personer får man reda på mitt i videon – de gör alla nämligen röster till filmen Sing. Förutom Paul McCartney, men han får såklart vara med ändå – för vad ju vore en julig acapella Paul?

