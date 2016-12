Ingen sjunger den här klassiska jullåten som Josh Groban (wow!)

Den amerikanske sångaren Josh Groban har en röst som ingen annan – och när han framför den klassiska ”Have Yourself a Merry Little Christmas” inger han ett sådant lugn att man inte vill något annat än att sätta sig ner i soffan och njuta till musiken.

Annonsen laddas.

Det är lätt att falla för Josh Grobans mäktiga röst och det har vi gjort om och om igen sedan han slog igenom med hitlåten You Raise Me Up (skriven av norrmannen Rolf Løvland). I den här videon sjunger Josh den klassiska jullåten Have Yourself a Merry Little Christmas och det är så fantastiskt bra! Vi kommer i direkt julstämning när vi lyssnar på Josh version av låten. Gåshud!

Vill du se mer sånt här? Gör som 27 000 andra och gilla amelia på Facebook och Instagram!