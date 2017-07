Hurra för kronprinsessan Victoria idag – 40 och fabulös!

Vår kronprinsessa Victoria fyller idag 40 fabulösa år, något som firas med pompa och ståt på Öland. Men hur mycket vet du egentligen om vår blivande statschef? Här får du en snabblektion i svenska folkets favoritkunglighet.

1977: Föds

Kronprinsessan Victoria Ingrid Alice Désirée föds på Karolinska sjukhuset i Solna.

1995: Fyller myndig

Victoria fyller 18 bast och blir därmed myndig. Fylla och krogrunda? Nja, är man prinsessa så firas man med en traditionstung ceremoni där man tvingas hålla ett tv-sänt tal från Rikssalen på Stockholm slott och i live-sändning lova att vara lojal mot kungen och riksdagen. Vi hoppas att hon fick röja loss ordentligt senare på kvällen iallafall…

2010: Kärlek vid första… Marklyftet?!

Efter en två-årsvistelse i USA hängde Victoria med en kompis till gymmet Master Training i Stockholm – där hon träffade Daniel som var gymägare och personlig tränare. ”Ju mer jag lärde känna henne, desto mer oemotståndlig blev hon, jag blev kär helt enkelt och att kärleken var besvarad kändes tydligt,” säger Daniel i boken Vårt bröllop.

TID STÅR PÅ ÖNSKELISTAN Idag firas Kronprinsessan Victoria på Stockholms slott och sedan fortsatt på Borgholms idrottsplats på Öland där artister som Magnus Uggla och Jill Jonsson uppträder. Vad Victoria önskar sig? ”Mer tid.” Vi relaterar!

2012: Mammalycka

Den 23 februari 2012 blir kronprinsessan mamma för första gången, när dottern Estelle kommer till världen. Den 2 mars 2016 föds prins Oscar och Victoria kan titulera sig själv som tvåbarnsmorsa.

2017: Winning!

”Nu killgissar du va?” Visa att du är med i matchen – det har inte undgått dig att det ligger föga trovärdighet i uttalandet. We see you.

