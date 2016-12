Här är årets bästa take på den klassiska jullåten

I jultider finns det inget vi hellre lyssnar på än klassiska jullåtar. Och det är dessutom extra roligt när man hittar nya versioner på sina gamla favoriter. Det här är en av dem – vad tycker du? Lyssna och avgör själv!

Finns det något bättre än klassiska jullåtar? Nej, särskilt när de görs i nya fantastiska versioner som gör att låten får en annan take. Klassikern ”Carol of the Bells” är en återkommande julfavorit som många gör egna covers av varje år.

Peter Hollens take är en av årets stora favoriter. Låten är inspelad helt utan instrument, med stämmor från 300 sångare som kompletterar Peters vackra röst. Videon ger en riktigt julig sagokänsla, särskilt när en skara barn i röda kläder gör entré. Se den själv – vi garanterar att du kommer att bli blown away!

Originalet till ”Carol of the Bells” kom redan 1914 och komponerades då av Mykola Leontovych, med text av Peter J. Wilhousky. Låtens ursprung ligger i den ukrainska folkvisan ”Shchedryk”. Kompositionen är inte upphovsrättsskyddad, vilket lett till en mängd olika covers genom åren. Exempelvis har YouTube–fenomenet Pentatonix gjort en grym take och låten har även hörts i klassiska julfilmer som Ensam Hemma.

Peters video är redan uppe i över 700 000 visningar, och lär bara fortsätta växa. En ny favorit att lägga till i spellistan med andra ord!

