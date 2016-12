Här är allt du behöver veta om nya säsongen av ”Stjärnorna på slottet”

Den elfte säsongen av succéprogrammet Stjärnorna på slottet är äntligen tillbaka, den här gången med stjärnor som Magnus Uggla och Sofia Ledarp i Ericsbergs slott. Årets säsong bjuder bland annat på ballongflygning, teater och personliga samtal om stjärnornas liv och karriärer.

I fem avsnitt får vi i nya säsongen dela både stunder av skratt och allvar med stjärndeltagarna, som genom aktiviteter och samtal bjuder in tittarna att ta del av deras personliga resor genom livet och karriären. De kända personerna bor tillsammans i en vecka och agerar värdar under en varsin dag. Aktiviteter som utlovas är bland annat ballongflygning, dans och teater, avslutat med en middag tillagad av mästerkocken Danyel Couet.

Magnus Uggla är en av årets stjärnor

I år får vi se den folkkära artisten Magnus Uggla tillsammans med skådespelarna Johannes Brost, Gunnel Fred, Sofia Ledarp och Lia Boysen flytta in på Ericsbergs slott i Sörmland.

Magnus Uggla, 62, har varit folkkär artist sedan 1977 när han slog igenom med låten Varning på stan. Han är också känd för låtar som Kung för en dag, Jag dansar aldrig nykter och Fyra sekunder. På senare år har rockkungen synts i programmet Så mycket bättre år 2012 samt med sin krogshow Magnus den store under 2013-2014. I år är Magnus, förutom Stjärnorna på slottet, även aktuell med showen Hallå! Popmusik, kickar å kläder.

Johannes Brost, 70, är mest känd för sin roll som bartendern Torbjörn ”Joker” Jonasson i SVT:s Rederiet. Han har även medverkat i filmer som Jönssonligan dyker upp igen (1986), Bröllopsfotografen (2009) och Avalon (2012) som han fick en Guldbagge för.

Gunnel Fred, 61, har varit skådespelerska sedan 1976 när hon hade sin första huvudroll i tv-filmen På palmblad och rosor. Efter att ha bytt bana, och arbetat inom sjukvården ett par år, satsade Gunnel på skådespeleriet och har setts otaliga gånger på Dramaten sedan dess, bland annat i Ingmar Bergmans uppsättning av Peer Gynt.

Skådespelerskan Sofia Ledarp, 42, filmdebuterade i Hannes Holms Varannan vecka år 2006. Redan året efter fick hon en Guldbagge för sin kvinnliga huvudroll i Den man älskar och har sedan dess setts i filmtrilogin Millenium och den populära tv-serien Fröken Frimans krig.

Lia Boysen, 50, fick sitt genombrott i nittiotalets hypade serie Storstad. 2007 fick Lia en Guldbagge för sin roll i filmen Sök och hon har även medverkat i kända serier som SVT-succén Jordskott. Rolig kuriosa är att Lia har en personlig koppling till Ericsbergs slott då hon tillbringat mycket tid där som liten, tillsammans med sin mormor.

Stjärnorna på slottet 2015

I förra årets säsong av Stjärnorna på slottet fick vi lära känna Marika Lagercrantz, Morgan Alling, Claire Wikholm, Stefan Sauk och Amanda Ooms, alla skådespelare. Säsongen bjöd på en ordentlig dos drama då bråk uppstod mellan Claire, Stefan och Morgan, men den bjöd även på många fina stunder.

Stjärnorna på slottet har blivit lite av en modern klassiker som premiärsänds under jul- och nyårshelgen varje år. Den första säsongen av programmet sändes i januari 2006 och ett urval av stjärnorna som flyttat in i slottet under de tio säsongerna är Sven-Bertil Taube, Britt Ekland, Jonas Gardell, Tommy Körberg, Marie Göranzon, Louise Hoffsten, Robert Gustafsson, Malena Ernman och Özz Nûjen.

Stjärnorna på slottet sänds på söndagar kl 20:00 i SVT1 och SVT Play med start den 1 januari 2017.

