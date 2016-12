Drunknar du i dina känslor? Testa om du är högkänslig (1 av 5 svenskar är det)

Reagerar du starkt på ljud, färger och dofter? Känner du in stämningen direkt när du kommer in i ett rum? Kanske du är HSP – en högkänslig personlighet.

Om tio människor går in i ett nytt rum lägger åtta av dem märke till möblerna och färgerna, medan två av dem även noterar hur alla i rummet mår och vilka spänningar som finns. Dessa människor är extra känsliga. Begreppet Highly sensitive person, HSP, eller som det oftast kallas på svenska – högkänslig person, introducerades av den amerikanska psykoterapeuten Elaine Aron, forskare vid New State University of New York, i mitten av 1990-talet.

Högkänsliga personer är kreativa och ambitiösa

Personer som är högkänsliga kan av misstag tas som svaga eller ”överkänsliga”, det är de inte. De reagerar snarare starkare på intryck utifrån och inifrån och hör, ser och lägger märke till saker och känslor som andra missar. Innan man har förstått att man är högkänslig kan det vara en begränsning eftersom man kan känna sig annorlunda, konstig eller utanför vilket kan bli destruktivt. Med vetskapen att man är högkänslig är det lättare att förstå varför man reagerar starkare, eller på ett annat sätt, än sina vänner. Att vara högkänslig är en tillgång eftersom personer med HSP är väldigt kreativa, ambitiösa och bra på att organisera. Ofta är högkänsliga personer utmärkta ledare eftersom de tidigt kan se problem och lösa dem.

”Det behövs högkänsliga fiskar för att stimmet inte ska simma rakt in i gäddans gap”

Vackra saker i omgivningen som ett knoppande träd om våren kan ge ett lyckorus, och en oskyldig knuff på bussen kan kännas mycket större än vad den egentligen är. En högkänslig person bearbetar information väldigt intensivt och kan lätt bli trött och utmattad när det händer för mycket nytt på samma gång. Enligt Elaine Aron är högkänslighet ett medfött drag som märks hos både människor och djur. Hon menar att det är livsviktigt att några av oss snabbt lägger märke till faror eller känner av när någon i gruppen inte mår bra. Det behövs högkänsliga fiskar för att stimmet inte ska simma rakt in i gäddans gap, och det behövs högkänsliga människor för att uppfatta när någon är ledsen eller trycka på paus-knappen när resten vill rusa iväg in i ett nytt.

Kort om HSP:

¦ HSP står för Highly Sensitive Person eller högkänslig person. Begreppet myntades år 1991.

¦ Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag, en biologisk egenskap och förmåga.

¦ De flesta med HSP noterar fler detaljer som de reflekterar över och bearbetar på ett djupare plan. Det medför en mängd ovärderliga egenskaper men det leder också till att dessa personer lätt blir överstimulerade och/eller överväldigade och kan bli oroliga och irriterade.

¦ Många med HSP blir mer harmoniska om de ger uttryck för sin kreativitet genom att sjunga, dansa, skriva, måla eller spela ett instrument.

Testa om du kan vara HSP här: Se om du är högkänslig genom att läsa igenom 10 påståenden:

1. Jag lägger märke till detaljer i min omgivning. Ja/Nej

2. Andra människors sinnesstämningar påverkar mig mycket. Ja/Nej

3. Vissa dagar när det händer mycket behöver jag dra mig undan för att få vara ifred. Ja/Nej

4. Jag blir lätt förskräckt ?och hoppar ofta till. Ja/Nej

5. Jag anstränger mig särskilt för att inte begå misstag eller glömma saker. Ja/Nej

6. Jag reagerar starkt på hungerkänslor – de påverkar mitt humör och min koncentration. Ja/Nej

7. Jag lägger stor vikt vid att undvika situationer som gör mig upprörd. Ja/Nej

8. Som barn betraktades jag som känslig eller blyg av mina föräldrar eller lärare. Ja/Nej

9. Konst och musik berör mig djupt. Ja/Nej

10. Jag blir lätt överväldigad av saker som skarpt ljus, starka dofter, grova textilier och sirener i närheten. Ja/Nej

Har du svarat ja på sex eller fler av dessa påståenden kan du vara högkänslig. Men kom ihåg att ett test som är så här kort inte ger ett hundra procent tillförlitligt svar. Läs på mer om HSP och lita på din magkänsla.

Artikeln bygger på en artikel från vår systersajt Veckorevyn.com.



