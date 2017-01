Cissi Wallin om skräckläkaren: ”Svensk sjukvård är en rysk jävla roulette”

mamas bloggare Cissi Wallin berättar på Instagram om sin upplevelse av skräckläkaren Johanne Krogh. Trots rekord i felbehandlingar i Norge har kirurgen fått arbete i Sverige, igen.

Johanne Krogh är den norska skandalkirurgen med rekord i felbehandlingar: under sin tid som verksam i Norge fick hon 42 anmälningar mot sig varav 29 gav patienterna hon behandlat skadestånd. Den kritiserade läkaren fick trots detta en tjänst på sjukhuset i Hudiksvall, något som avslöjades av norska NRK. Efter att ha blivit utredd av svenska Socialstyrelsen gjordes 18 nya anmälningar av svenska patienter, skriver Expressen. Nu har Johanne Krogh alltså bytt jobb till ett nytt svenskt sjukhus, som distriktsläkare vid Hälsocentralen i Sveg.

mamas bloggare Cissi Wallin öppnade under torsdagen upp sig om sin erfarenhet av skräckläkaren på Instagram. Cissi berättar att hennes make bröt handleden för ett par år sedan och att de hamnade på akuten i Hudiksvall. Hon skriver på Instagram om hur något klingade något i bakhuvudet och att hon tog reda på att Johanne Krogh arbetade på sjukhuset hennes man skulle opereras på. Efter mycket om och men fick Cissi bekräftat att Krogh inte skulle operera hennes make. När han skulle rullas in i operationssalen dagen där på anade hon ändå oråd:

”Vi hade blivit lovade att Johanne Krogh inte skulle operera. Men när jag anade oråd och haffade en sköterska minuterna innan Linus ska rullas in på operation fick jag bekräftat. Johanne skulle operera. Blev helt chockad, krävde att få prata med ansvarig. Tio minuter senare blev vi utslängda från sjukhuset. Eller ja, de lindade in det som att ”alltihop var ett missförstånd, han skulle egentligen aldrig ens ha blivit opererad här”. Yeah right, förbannade svin”, skriver Cissi.

Hon fortsätter:

”Tänker på alla som inte orkar kriga, googla, ens ifrågasätta. Svensk sjukvård är på många sätt en rysk jävla roulette”.

Till Expressen säger Maria Carlund, verksamhetschef på Hälsocentralen i Sveg, där norska läkaren nu fått arbete trots alla skandaler:

– Vi i ledningsgruppen har gjort en gemensam bedömning och vi tar ansvar för patientsäkerheten. Och det gäller för alla läkare som är hos oss.

Cissi ställer sig mycket kritisk till att läkaren får fortsätta arbeta i Sverige och skriver i samma inlägg:

”Och vem/vilka ”ligger” den här #johannekrogh med för att kunna fortsätta jobba som läkare i hela frikkin landet??”. Vill du följa Cissi Wallins blogg på mama, klicka här.

