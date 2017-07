Celeste Barber – helt klart världens roligaste kvinna på Instagram!

Celeste Barber är just nu världens roligaste kvinna på Instagram. Hon bjuder friskt och osencurerat på sig själv i alla möjliga (och omöjliga) situationer.

Celeste Barber, 35, skådespelerska och komiker från Australien gör succé på Instagram med hashtagen #celestechallengeaccepted. Hon gör så att säga verklighet av den vackra ytan. Och det är roligt. Sjukt roligt! Här ett extremt roligt urval från hennes instagramkonto. Gillar du folk som bjuder på sig själv kommer du älska det här!

Lara Stone vs Celeste Barber. Modeplåtning vs verklighet.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Maj 6, 2017 kl. 11:30 PDT

2. I woke up like this.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Apr 28, 2017 kl. 8:50 PDT

3. Celeste + äkta make.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Apr 25, 2017 kl. 3:33 PDT

4. Yoga på klippor, hur svårt kan det vara?

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Apr 22, 2017 kl. 3:28 PDT

5. En helt vanlig stund i gymet.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Apr 5, 2017 kl. 2:41 PDT

6. Exakt så!

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Dec 12, 2016 kl. 12:25 PST

7. Bella Hadid personiferad.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Mar 23, 2017 kl. 11:52 PDT

8. Elsa Hosk i en trappa vs Celeste Barber i en trappa.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Mar 14, 2017 kl. 3:32 PDT

9. Gisele Bündchen och Celeste Barber på stranden en helt vanlig dag.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Mar 11, 2017 kl. 6:30 PST

10. ”Ta en fin bild på mig och barnen”

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Mar 9, 2017 kl. 10:09 PST

11. Vem kommer på alla poser på modeplåtningarna?

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Jun 18, 2017 kl. 12:41 PDT

12. Natalia Vodjanova och Celeste Barber i en fåtölj.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Feb 12, 2017 kl. 1:01 PST

13. Cara Delevingne vs Celeste Barber 0-1.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Nov 16, 2016 kl. 11:22 PST

14. Kan Kim Kardashian så….

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Jul 6, 2016 kl. 1:42 PDT

15. Classy.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Jul 8, 2017 kl. 4:45 PDT

16. Snyggt!

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Jan 18, 2017 kl. 2:14 PST

17. Nailed it.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Jan 4, 2017 kl. 11:41 PST

18. Victoria Sectret vs verklighet.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Dec 15, 2016 kl. 12:30 PST

19. Jomenvisst.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Jun 7, 2016 kl. 2:05 PDT

20. Värt ett försök.

Ett inlägg delat av Celeste Barber (@celestebarber) Maj 9, 2016 kl. 2:51 PDT

Celeste Barber finns på Instagram som @celestebarber, över 2 miljoner följer henne redan, gör det du också!