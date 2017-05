Blir träningen verkligen mer effektiv med hjälp av proteinshakes?

I takt med träningstrenden har utbudet av proteintillskott och proteinshakes ökat lavinartat. Men hur fungerar produkterna – och behövs de verkligen?

Vissa kan ju knappt träna om de glömt sin proteinshake

Det skakas proteindrinkar som aldrig förr. Både före och efter träningspassen. Motionärerna hinner knappt ut från lokalen innan det slukas diverse proteinbars – allt i hopp om att hjälpa musklerna på traven. Kristina Andersson är näringsfysiolog och har full insyn i proteintillskottens vara eller inte vara. På frågan om hon tycker att tillskotten behövs tvekar hon inte en sekund.

– Nej, är mitt spontana svar, men egentligen är väl det vettiga svaret: det beror på. Alla människor behöver en viss mängd protein, inget snack om saken, men att få i sig proteinet via den dagliga kosten är inga som helst konstigheter, säger Kristina.

De allra flesta får sitt behov av protein via sin vanliga kost. Näringsrekommendationerna för gemene man eller kvinna är 0,8 gram protein per kilo kroppsvikt. Beroende på hur mycket du tränar kan siffran öka till 1,2–1,8 gram per kilo kroppsvikt. Men inte heller det är något problem att få i sig via maten.

– Det finns också ett tak. Över 2 gram protein per kilo kroppsvikt kommer nämligen inte att ge dig någon starkare muskelbyggande signal, vilket de flesta vill åt när det snackas träning och protein.

Så mycket är 0,8 gram protein omvandlat i mat

– En person som väger 65 kilo skulle behöva cirka 50 gram protein per dag, vilket motsvarar ungefär 250 gram kycklingfilé. Därmed inte sagt att du måste äta så mycket kyckling.

Protein finns förstås i klassiska källor som kött, fisk och fågel men också i broccoli, pasta och kvarg, Även havregrynsgröt, nötter, frön och ris innehåller gott om protein.

– Det finns egentligen protein i allt vi äter, och därför är det superenkelt att få i sig tillräckligt.

Se bara till att äta allsidigt så löser det sig, säger Kristina. Hon framhåller också fördelen med att en bit lax utöver protein även innehåller vitaminer, mineraler och omega 3.

– Det är mer bra grejer i samma tugga, helt enkelt. Visst säkerställer du proteinintaget genom proteinpulver, men då måste du få i dig resten på annat håll.

Men det måste ju finnas några som faktiskt behöver tillskott på området?

– Ja, de som av någon anledning inte kan få i sig tillräckligt med protein, och vill säkerställa det intaget. Men vanliga motionärer som av farten tar en shake efter träningen kan lika gärna äta ett ägg. Det ger samma effekt, säger Kristina.

När hon föreläser i ämnet kosttillskott brukar hon berätta om motionärers proteinintag jämfört med världselitens.

– Vissa kan ju knappt träna om de har glömt sin proteindrink hemma. Men de f lesta elitidrottarna, alltså de som är bäst i världen på sin idrott, skulle aldrig använda proteinpulver. Helt enkelt för att inte riskera att få i sig otillåtna ämnen. Jag vill inte skrämma någon, däremot tycker jag att man ska reflektera över sitt proteinintag och fundera på följande: Verkar det rimligt att någon som tränar fyra gånger i veckan inte skulle nå resultat utan proteinpulver när inte ens världsmästarna i olika idrotter använder det?

Kan man lita på innehållet i proteinpulver?

– Ja, rena proteinpulver är det sällan problem med. Det är alltså inte farligt med proteinpulver, men kanske onödigt. Det finns inte heller något belägg för att tillskotten skulle vara mer effektiva, vilket tillskottsbranschen gärna vill hävda, säger Kristina. Dessutom innehåller ju protein energi.

– Vanliga motionärer, som i många fall vill se viktminskning som en effekt av träningen, får ofta försämrade resultat på grund av att de äter för mycket. Många tror liksom att man måste äta mer när man tränar, men det som händer är ju att man äter upp kaloridippen som annars hade kunnat leda till viktminskning.

Hur får man bäst i sig protein?

– Via mat. Efter träning äter jag alltid en måltid som jag ändå skulle ha ätit. Jag ser alltså till att frukost, lunch eller middag, det mål det nu är dags för, ligger efter träningen. Ett tips är också att äta riktig mat som ”mellis”, kroppen blir minst lika glad för en halv bit lax eller en köttbulle som den hade blivit för kvarg som kanske är ett mer typiskt mellanmål.

Är proteinshakes en övergående trend?

– Jag tror tyvärr att det dröjer innan det går över, vi är för djupt i det just nu. Men du kan absolut klara dig utan tillskott, säger Kristina Andersson.

Proteinrika mellanmål

Bananpannkaka. Ägg i alla former: kokt, stekt eller som röra. Kvarg och bär. Keso, äpple och kanel. Riktig mat. Ta med 1,5 matlåda till jobbet och dela upp den halva portionen på två mellanmål under dagen.

Så mycket protein innehåller (per 100 gram)

Kycklingfilé, 23 g

Lax, 20 g

Havregryn, 13,3 g

Kvarg, 12,7 g

Ägg, 12,5 g

Keso, 12 g

Ris, 7,7 g

Broccoli, 3,5 g

Av: Sofia Törevik