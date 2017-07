Alicia Vikander om kometkarriären: – Vi hade råttor hemma i köket

Men i den kringflackande tillvaron har hon funnit en trygg punkt: pojkvännen Michael Fassbender, som liksom Alicia Vikander är en av världens just nu mest hyllade filmstjärnor. Paret möttes 2014 under inspelningen av dramat Fyren mellan haven, och precis som i filmen uppstod kärlek i det ödsliga landskapet. I en intervju med Vanity Fair berättar Alicia Vikander att han var ett stort stöd under filminspelningen.

– Han var väldigt söt och släppte in mig. Vogue kallar dem för ett av Hollywoods coolaste par. Men där andra filmstjärnor solar sig i glansen av varandra har paret valt att vara väldigt tystlåtna om sin relation och syns sällan på röda mattan ihop. Men kanske var det de många skratten mellan tagningarna som fick det att säga klick. – Michael är också en av de mest avslappnade killar som finns, och jag tror att vi båda är väldigt lika på det sättet, att vi gillar att ha kul mellan tagningarna. Det behöver man! tillade hon. Michael Fassbender är lika fåordig om kärleken som uppstod i fyren: – Det bara hände och jag är glad att det hände, sa han kortfattat till Good morning Britain. "Han är en av de mest avslappnade killar som finns" Men när Alicia Vikander 2016 plockade hem en Oscar för Bästa kvinnliga biroll visade paret tydligt sina känslor för varandra i en omfamning. Under hela hennes tacktal kunde hennes kända pojkvän inte sluta le. Det är inte bara med sin humor och stora integritet som Alicia Vikander står ut i Hollywood. Många skådespelare tassar på tå inför filmindustrin av rädsla för att mista roller, men Vikander är inte rädd för att påpeka hur ojämställd branschen är. Något hon själv tacklar genom att starta eget produktionsbolag. – Det är så sorgligt att kvinnor fortfarande behöver kämpa så hårt för att få fler möjligheter. Det är väldigt frustrerande att få frågor om hur det som kvinna känns att spela starka karaktärer, det borde inte vara något att undra över längre. Det borde finnas starka kvinnliga roller precis som det alltid har funnits starka manliga roller, säger hon till amelia. – När jag ser tillbaka på de 16–17 filmer jag gjort, så är det bara ett par där jag haft riktigt bra roller med andra kvinnor. Det måste bli ändring. Är det några aspekter av att bli en stor Hollywoodstjärna som skrämmer dig? – När jag jobbar så tänker jag aldrig på det där. Och när jag har lite ledig tid så tillbringar jag den med familj och vänner som jag känt i många år, och det är aldrig någon som behandlar mig annorlunda. Hur mycket saknar du Sverige? – Sverige kommer alltid att vara en stor del av mig. Det var när jag började resa så mycket som jag verkligen började uppskatta den svenska kulturen. – Men jag känner mig väldigt nära Sverige. Det kommer aldrig att ändras. Det faktum att hon två gånger fick nobben på intagningen till Scenskolan i Stockholm måste gräma skolans intagningsjury. Nu väntar idel storfilmer för Alicia Vikander, som berättar att hon inte är rädd för utmaningar. – Det låter kanske konstigt, men jag letar oftast efter roller som skrämmer mig eller får mig att oroa mig för om jag ens ska klara av dem. Det har bara börjat för det svenska stjärnskottet. För amelia medger hon att livet numera ofta känns som en dröm. – Men det är som en sådan där vacker dröm som bara fortsätter. Av Jan Janssen, Översättning och bearbetning: Pernilla Ericson, Foto: Stella Pictures, IBL