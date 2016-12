7 anledningar att Sanna Nielsen kommer bli en fantastisk julvärd 💖

För att spinna vidare på den omtalade pressbilden (där vi anser att Sannas outfit var on fleek) måste vi ju ändå lista hennes fantastiska stilsäkerhet som en av punkterna. Självklart är det Sannas personlighet och stora hjärta som spelar störst roll – men det kommer ändå att bli en fröjd att få se en så stilsäker och vacker kvinna som Sanna i tv-rutan i jul.

Hon är jordnära

Som julvärd är det viktigt att personligheten lyser genom tv-rutan och in i folks tv-soffor. Många är de gånger som Sanna visat sin ödmjukhet och varma person i diverse program och intervjuer. Kolla bara in den här videon när Sanna blir uppringd på sin födelsedag – och blir SÅ glad! Trots 20 år som artist är Sanna samma jordnära person som hon alltid varit – just därför kommer hon att passa perfekt som julvärd.