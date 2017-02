27-åriga Cassandra är första kvinna att ha besökt alla världens länder!

Cassandra De Pecol är första kvinnan som besökt alla suveräna stater, och dessutom rekordsnabbt!

Cassandra De Pecol, 27, från Connecticut är här med den första kvinnan att ha rest till alla världens 193 suveräna stater, samt Kosovo, Taiwan och Palestina. Hur lång tid det tog? Bara 18 månader och 26 dagar!

Cassandra kallade resan för Expedition 196, den påbörjades 24 juli 2015 och avslutades 2 februari 2017. I hennes tonår och tidiga 20-årsåldern backpackande Cassandra genom 26 länder, och det är från den resan hon fick inspiration till detta äventyr.

Efter att Cassandra kom hem från sin backpacker-resa gick hon nästan in i väggen då hon arbetade på två jobb samtidigt och gjorde 85 timmar i veckan. Efter att ha köpt en världskarta och satt upp den på väggen bestämde hon sig för att sluta på ett jobb och på fritiden rita linjer mellan varje land i världen och koppla ihop dem.

Under planeringen inför resan fick Cassandra ekonomiskt stöd från International Institute of Peace Through Tourism. Hon blev fredsambassadör och marknadsförde institutet under hennes resa.

Målet med Cassandras resa var inte att turista, utan att möta politiker och turisttjänstemän och prata med universitetselever om hur institutet vill mobilisera res- och turistindustrin för att kunna minska fattigdomen i världen. Men även om det var mycket jobb och Cassandra inte var så länge i varje land hann hon ändå med att upptäcka en hel del fantastiska platser.

Kolla in några av hennes bilder här nedan.

Bildkälla: Expedition 196 Facebooksida

