11 sätt att ge fina julklappar men samtidigt spara in pengar

1. Köp till en person i stället för alla

Att köpa en julklapp till varje person i familjen är både knepigt och kan bli väldigt dyrt. Välj en person att köpa till.

2. Var ute i god tid

Med lite framförhållning går det att komma undan billigare. Till de som är ute tidigt har flera butiker erbjudanden och många nätbutiker har bra kampanjer och bjuder på frakten.

I Sverige har den amerikanska traditionen ”Black Friday” blivit allt mer populär. Den 25 november infaller den i år och då rear företag ut mängder av produkter.

3. Minska listan på personer du ska ge julklappar till

Skriv ner vilka som du verkligen måste ge klappar till och håll dig till det. Det kanske känns jobbigt att vara den ”tråkiga” som säger till vännerna att ni ska skippa presenterna, men vänd det till att ni ska lägga mer fokus på att ses och umgås i stället.

4. Gör det själv!

Skapa ett fotoalbum med minnen och ge till en nära vän eller gör ett vackert smycke. Hitta inspiration på Pinterest eller Etsy.

5. Bestäm en summa ni ska ge julklappar för

Med en ungefärlig summa blir det både rättvist och ibland lättare att hitta julklappar eftersom utbudet blir lite mindre.

6. Kör en julklappstävling

Alla köper varsin julklapp sedan behöver ni ett tidtagarur av något slag och en tärning.

Kasta tärningen för att se vem som börjar. Den som slår högst börjar och därefter fortsätter personen till vänster. Om man slår en 1:a eller 6:a får man välja ett paket från högen. Får man ingen 1:a eller 6:a går turen vidare.

Efter att alla julklapparna har blivit tagna startar man ett tidtagarur på en överenskommen tid, t.ex. 5 minuter. Därefter fortsätter spelet igen, fast nu får man, om man kastar en 1:a eller 6:a istället ta ett paket från någon annan deltagare. Man får inte ta från någon som bara har en julklapp. Tidtagaruret ska vara dolt så att ingen vet hur lång tid det är kvar.

När tiden är slut är också spelet slut och alla behåller de julklappar som man har framför sig.

7. Lotta vem som ger julklapp till vem

Skriv namn på alla i familjen och lotta vem som ger paket till vem.

8. Ge vidare något du aldrig använt

En present som inte kommit till användning för just dig behöver inte vara en dålig julklapp. Slå in den och ge till någon du vet uppskattar den, det är inget fel med det!

9. Gör eget godis

Gör fudge, choklad, knäck eller lakrits. Linda in i vackert papper eller lägg i en fin burk.

Tips på goda recept hittar du här.

10. Gör ett personligt presentkort

Åk till det där mysiga fiket ni har pratat om, bjud in till brakmiddag eller boka in en drinkkväll med tema.

11. Ge bort en prenumeration på ett härligt magasin

Några nummer av en tidning med en fin gåva är en utmärkt julklapp som håller länge. Passa på att fynda: 7 nummer av amelia plus en gåva kostar just nu 179 kr plus porto. Läs mer här.



