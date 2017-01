10 svenska ord som betyder något HELT annat på engelska

Nästa gång du åker utomlands så glöm det där med att använda svenska ord. Det kommer helt enkelt inte att funka. Här är tio exempel på varför.

1. Slut

Ett av de ord som besökande engelsmän tycker är roligast när de kommer till Sverige. Det för en svensk så oskyldiga ordet betyder ungefär ”slampa ” eller ”hora” på engelska. Särskilt roligt blir det i vanliga sammansättningar som ”slutstation” eller det i rea-sammanhang så vanliga ”slutspurt”. Ordet spurt betyder ”spruta” eller ”stråle” på engelska, så just den sammansättningen av ord är kanske inte så lyckad.

2. Bad

Svenska turistföreningen borde nog fundera lite över alla skyltar med orden ”Bad camping” som finns uppsatta längs våra kuster. De känns inte helt lockande för engelskspråkiga turister, om man säger så.

3. Bra

Engelsmän upphör aldrig att förvånas över att svenskar säger ”behå” eller ibland ”superbehå” i var och varannan mening. Och besvikelsen lär ha varit enorm i Storbritannien när det visade sig att det gamla svenska Eurovisionbidraget ”Bra vibrationer” inte alls handlade om det man trodde.

4. Fart

Betyder helt enkelt prutt. Engelsmän skrattar ihjäl sig när polisen vill göra en ”fartkontroll”, och skämtet ”it’s not the fart that kills, it’s the smell” blir ganska roligt om man föreställer sig att orden fart och smell (smäll) är på svenska.

5. Prick

”See you at 8pm, prick!” Nej, det ska du inte säga till din affärskollega från London. Inte heller försöka förklara att bokstaven ö ”is like o with two pricks”, vilket lär ha förekommit. ”Prick” betyder nämligen skitstövel på engelska.

6. Fack

Så klart. Meningar som ”I work for the fack” kommer garanterat att få en och annan engelsmän att höja på ögonbrynen. En klassiker i sammanhanget är finansbolaget Faktab finans, vars receptionist oftast möttes av ett skrattanfall när det kom samtal från utlandet (prova att säga ”Faktab finans” snabbt så får du se). Företaget bytte 2006 namn till Payex, vilket ansågs ”mer internationellt gångbart”. Jojo.

7. Kant

Riktig varning på denna – svensken som beställde ”a pizza, but no kants” i USA lär ha åkt ut ur restaurangen direkt. Ordet ”kant” uttalas precis som det engelska ”cunt”, vilket är ett inte helt rumsrent ord för det kvinnliga könsorganet.

8. Puss

Att avsluta telefonsamtalet med din engelske pojkvän med orden ”puss, puss” kan få en överraskande effekt. Antingen kan han få för sig att du vill styra över ett oskyldigt samtal till något betydligt hetare, eller att du förväxlar honom med en liten kattunge. Försiktighet rekommenderas.

9. Kock

När Håkan Hellström gästade SVT:s ”Skavlan” 2013 var den brittiske kocken Jamie Oliver en annan av gästerna. Samtalet kom in på kokböcker, varpå Håkan levererade den klassiska repliken: ”I love cock-books, they are great…” till publikens (och Jamies) jubel. Göteborgssonen är inte den enda svensk som gått i den fällan, orden ”My compliments to the cock” har garanterat yttrats mer än en gång av svenskar på brittiska restauranger. Att ”cock” är ett annat ord för det manliga könsorganet vet du säkert, men varför fågelarten morkulla heter woodcock på engelska har vi inte lyckats klura ut.

10. Sex

”Hur vet ni när ni menar räkneordet och när ni menar… det andra?” undrar amerikaner och engelsmän som inte kan sluta fascineras över att varenda förskolebarn i Sverige dagligen pratar på om en rätt vuxen aktivitet. Tro oss, vi vet.

