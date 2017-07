10 situationer som får oss att vilja sjunka genom jorden (om det ändå vore så lätt!)

Vi har alla varit med om dem – de pinsamma ögonblicken vi inte skulle önska vår värsta fiende. Som tur är så klantar vi alla till det ibland (även om det känns som att det alltid är just DU).

1. Kram eller handslag?

Du ska hälsa på den där personen du inte är helt säker på vilken relation du har med – en arbetskollega eller bekant som du inte riktigt känner. Du satsar och går in för en kram, den andra – ett handslag. Vad bra, du har precis attackkramat någon du tydligen inte känner. Stelt är bara förnamnet.

2. Främlingsdansen

Du går självsäkert på stan, med ett tydligt mål i sikte. Tills – någon kommer rakt emot dig. Du ser det redan på håll, men väljer att väja höger. Det gör den andra personen också. Vänster! Höger! Vänster! Dansen pågår i vad som känns som en halvtimme innan du med andan i halsen och ett plågat ansiktsuttryck lyckas fly.

3. Utblottad på tunnelbanan

Klockan är 7 på morgonen, du är på väg till jobbet och det enda du behöver är en lugn stund med din egen Spotifylista – speciellt utformad för tidiga morgnar. Du sitter och drömmer dig bort med slutna ögon, tillåter dig själv att slappna av i två minuter…när någon petar på din arm med orden ”din musik är på högtalare”. Sladden till hörlurarna har inte kopplats in ordentligt och Celine Dion skrålar ”My heart will go on” över hela vagnen. Din stolthet är som bortblåst och morgonen är förstörd.

4. ”Help me I’m poor”

Klockan är 5 och det är rusningstid på Ica – alla ska handla middag och fort ska det gå. Du har bestämt dig för att dagen till ära prova det där nya receptet – med massor av ingredienser. Den sista varan scannas och du drar kortet: medges ej. Du provar igen, febrilt – men icke. Den långa och otåliga kön kastar arga blickar och kassören säger trött att ”du får ställa tillbaks varorna på hyllan själv”. Skammen är total.

5. Vinken

Du traskar runt i gallerian och är precis påväg mot Espresso House för en behövlig paus när – någon vinkar – lite längre bort och du vinkar förvånat, men glatt, tillbaks. Du fortsätter att stirra på människan med handen i luften tills du med skräck ser den riktiga mottagaren av vinken gå förbi dig och fram till personen. Glöm kaffet, här behövs en ordentlig drink.

6. Gasig mage

Du har varit på middag och står i hissen påväg ner efter ett maraton av bönsallad och pannacotta. ”Äntligen ensam” tänker du och släpper ut all den där gasen du hållit inne på hela kvällen. Plötsligt stannar hissen på våning 3 och någon kliver på – rakt in i sviterna av din kväll. Och det är ingen fråga om vem som är skyldig. Sekunderna ner känns som en EVIGHET.

7. Missen av alla missar

Kollegorna börjar trilla in på kontoret igen efter en lång sommarsemester – brunbrända och utvilade. Din kontorsgranne släntrar in och wow – vad är det där?! ”Nämen! Grattis!” hojtar du och lägger menande handen på hennes mage. Du hinner knappt tänka färdigt tanken innan du ser hennes min, och inser att den här kvinnan – är INTE gravid. Sökes: nytt jobb.

8. Klassikern

Du är lite sen till mötet, skyndar dig ut från toaletten och in i rummet där alla redan väntar. Nu gäller det – viktig presentation. Du har precis avslutat första meningen när du lägger märke till allas generade blickar. Du kollar ner – en hel harang med toalettpapper sitter fast under skon. Nej. Nej. Nej…

9. Förvirrad five

Det är brännboll med jobbet – en liten sommaravslutning där alla är extra avslappnade och sugna på semester. Du gör ett frivarv och en kollega från den andra avdelningen sträcker upp handen för en high-five. Du går starkt in men medan du grabbar tag i handen och håller kvar försöker hen sig på en snabb klapp. Det hela blir ett fiasko där du tvångshåller kollegans hand i ungefär ett år för länge.

10. Misslyckad entré

Du är uppklädd till tänderna och planerar en storslagen entré in till festen. Förväntansfullt kliver du in i rummet, möter självsäkert allas blickar och så BAM. Det som inte får hända, händer. Klacken viker sig under foten, och du faller. Faller ner mot ditt fördärv. Du tar dig generat upp och tänker att nästa gång blir det bannemig sneakers.

