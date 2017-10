Så får du mer kvalitetstid med familjen – 5 tips

1. Planera familjetiden.

Det må låta trist att plocka fram kalendern, men gör en plan för de där extra härliga familjestunderna. Fredagsmyset kanske kommer av sig själv medan annan kvalitetstid behöver en extra knuff. Boka in favoritmaten, fredagsfilmen och spelkvällen. Kanske också planera in en ljuvlig verklighetsflykt någon gång per år.

2. Välj skärmfritt.

Kvalitetstid innebär att du ägnar dig helhjärtat åt din familj, utan störningar från jobbmejl, nyhetsflöde och sociala medier. Lägg ifrån er mobiler och paddor, och vänd uppmärksamheten mot varandra en stund.

3. Det viktiga middagsmyset.

Att sitta ner som familj och dela matupplevelsen är ett mysigt sätt att umgås, berätta om sin dag och njuta ihop. I fritidsaktiviteter och stök kan det dock kännas som ett ”Mission Impossible” att sitta få alla att samlas kring middagsbordet. Ett tips är att sänka kraven och sikta på att få till det ett par gånger i veckan.

4. Gör något oväntat.

Krydda vardagen med något nytt och oväntat – stick iväg på en minisemester. En kryssning är världens bästa tips. Det kostar inte skjortan, du behöver inte ta ledigt från jobbet och det finns något för alla i familjen, eller vad sägs om bubbelpool, lekrum, middagsbuffé, sång med Bamse, shopping, shower, dansröj och en massa mer!

5. Ett gott skratt förlänger relationen.

Att har roligt tillsammans, skratta och busa är kittet som håller alla relationer samman. När familjelivet ofta kan förvandlas till rutiner, krav och tjat är det viktigt att ibland bara få släppa loss och skratta ihop. Det förlänger både livet och relationen.

